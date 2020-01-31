Владивосток, , 04:46 — REGNUM Реализация программ «Дальневосточный гектар» и «Дальневосточная ипотека» позволяют заселять территорию Дальнего Востока, создавая новые населённые пункты, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам полпреда в ДФО Юрия Трутнева, сказанным им на пресс-конференции посвященной итогам совещания во Владивостоке 30 января, благодаря мерам государственной поддержки в регионе могут появиться новые населенные пункты, так как гражданам уже выделено 77 тысяч земельных участков.

«На Дальнем Востоке в 108 местах возникли предпосылки создания новых населенных пунктов. Это места, где сконцентрированы заявки людей. В этих случаях мы будем помогать с инфраструктурой. Такая работа уже ведется», — рассказал Юрий Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году программой «Дальневосточный гектар» воспользовались более 11 тысяч человек — они получили земельные участки.