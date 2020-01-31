Штат Калифорния, США, , 02:48 — REGNUM Один из вывезенных из китайского Уханя граждан США попытался сбежать из карантина, где он должен был в течение 14 дней проходить обследования. Об этом 30 января сообщает агентство Reuters.

По информации, предоставленной сотрудниками Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США, в «самоволку» попытался уйти американец, всего несколько часов назад доставленный из Уханя на базу ВВС Марч в Калифорнии. После попытки побега его поместили в карантин принудительно.

По данным ЦКПЗ, новый коронавирус у прилетевшей из Китая группы американцев (по разным источникам 210 или 195 человек) не выявлен.

ЦКПЗ подтвердил, что к настоящему времени в США выявлены пять случаев заражения коронавирусом. Во всех случаях заболевшие посещали Ухань.

Как сообщало ИА REGNUM, граждане США, эвакуированные из китайского города Ухань, будут проверены на коронавирус и помещены под наблюдение.

К концу 30 января по данным миндзрава провинции Хубэй, число погибших от заражения коронавирусом составило 204 человека. Также выявлено 1220 новых случаев заражения инфекцией. Таким образом общее число заболевших новой пневмонией в провинции Хубэй составило 5 806 человек.

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