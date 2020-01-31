Пекин, , 02:46 — REGNUM В китайских провинциях и городах центрального подчинения сообщают, что все большее число пациентов, зараженных новым коронавирусом (2019-nCoV), идут на поправку и покидают госпитали, сообщает 30 января агентство Синьхуа.

Четыре зараженных пациента в провинции Цзянси на востоке Китая полностью выздоровели и были выписаны из госпиталей следом за тремя предыдущими счастливчиками. Эксперт чрезвычайного штаба по предупреждению и борьбе с эпидемиями провинции Цзянси Чжан Вэй отметил, что, судя по анализу излечившихся пациентов, ранее выявление и своевременное лечение — ключ к выздоровлению.

В провинции Сычуань на юго-западе Китая первый пациент был выписан из клиники после того, как переболел новой коронавирусной пневмонией. В провинциальной администрации традиционной китайской медицины сообщили, что 34-летний пациент по фамилии Ян был изолирован 11 января для лечения в госпитале после того, как у него был диагностирован новых коронавирус спустя десять дней. Благодаря препаратам традиционной китайской медицины он пошел на поправку.

В провинции Хунань, которая соседствует с эпицентром коронавируса провинцией Хубэй, женщина 57 лет была вылечена от новой инфекции. В Пекине зараженный вирусом доктор после визита в Ухань, также был выписан из госпиталя после полного выздоровления.