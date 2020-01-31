Хэфэй, Китай, , 02:37 — REGNUM Площадка разрешения психологических кризисов в связи с эпидемией нового коронавируса была организована в провинции Аньхой на востоке Китая, сообщает 30 января агентство Синьхуа.

Она состоит из 73 психологов и психиатров, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения провинции. Две круглосуточные горячие линии были запущены с целью предоставления психологических консультаций для общественности, включая линии для медицинских работников, работающих в предельном напряжении.

Как сообщают местные власти, в провинции будет создано еще больше мест работы с психологическими кризисами, связанными с эпидемией нового коронавируса, унесшего жизни уже 170 человек в Поднебесной.