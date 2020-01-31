Мурманск, , 02:36 — REGNUM Законодательное собрание Мурманской области приняло законопроект о запрете продажи бестабачных никотиновых смесей (снюсов) несовершеннолетним. Об этом 30 января губернатор региона Андрей Чибис сообщил в своем Instagram.

Депутаты проголосовали за запрещающий законопроект единогласно.

«Продажа всей никотинсодержащей продукции детям в Заполярье ЗАПРЕЩЕНА. Больше никаких снюсов и пэков — это закон Мурманской области!» — написал Чибис.

По новому региональному закону размер штрафа за продажу никотинсодержащей продукции несовершеннолетним для юридических лиц составит от 100 до 150 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее продажу несовершеннолетним бестабачной никотинсодержащей продукции уже запретили в ряде регионов России.

Напомним, в январе учёные лаборатории спектроскопических методов анализа Центра коллективного пользования Института нефти и газа Сибирского федерального университета (СФУ) проверили состав псевдоснюсов.

Выяснилось, что в представленных на анализ пэках концентрация никотина составила 4,4 мг, что в 3,7 раза превышает допустимую максимальную концентрацию в сигарете. В другой упаковке превышение составило 5,2 раза, ещё в одной — 13,7 раза.

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