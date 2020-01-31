Владивосток, , 04:44 — REGNUM Из-за угрозы распространения коронавируса рейсы из Владивостока в Китай отменили авиакомпании «Уральские авиалинии», Azur Air, iFly, Pegas Fly, а также китайская бюджетная авиакомпания 9 Air, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе международного аэропорта Владивостока.

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В настоящее время авиакомпания «Аврора» продолжает осуществлять авиарейсы из Владивостока в Пекин и из Хабаровска в Харбин.

«Пока отмена этих рейсов не планируется», — уточнили в авиакомпании.

Рейсы в Китай отменяют крупные зарубежные авиакомпании: Lufthansa, American Airlines, British Airways, Lion Air, United Airlines, Air Canada, Cathay Pacific Airways и другие. Некоторые авиакомпании временно отменяют отдельные рейсы в Китай до конца февраля или начала марта.

Как сообщало ИА REGNUM, приём авиарейсов из Китая приостановили аэропорты Израиля.