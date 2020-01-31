Ухань, Китай, , 02:16 — REGNUM В китайской провинции Хубэй, где находится очаг эпидемии коронавируса нового типа, от пневмонии скончались 204 человека, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что к концу 30 января по данным миндзрава провинции Хубэй, число погибших от заражения коронавирусом составило 204 человека. Также выявлено 1220 новых случаев заражения инфекцией. Таким образом общее число заболевших новой пневмонией в провинции Хубэй составило 5 806 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на конец дня 29 января число летальных исходов при заражении коронавирусом 2019-nCoV в Китае достигло 170 человек. Общее число зараженных оценивалось в 7711 человек.

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