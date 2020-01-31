Владивосток, , 04:44 — REGNUM Согласно решению правительства России, на Дальнем Востоке полностью закрываются пункты пропуска через границу, в том числе в Приморье — шесть пограничных переходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии сухопутной границы России на Дальнем Востоке. Сделано это с целью недопущения проникновения коронавируса на территорию России. В Приморье с 00:00 часов 31 января закрыты шесть пограничных пунктов пропуска: Турий Рог — Мишань, Пограничный — Суйфэньхэ (автомобильный и железнодорожный), Полтавка — Дуннин, Краскино — Хуньчунь, Махалино — Хуньчунь.

«Мы сегодня проинформируем всех о соответствующих мероприятиях по закрытию границы в дальневосточном регионе и других мерах, которые были предприняты правительством», — заявил Михаил Мишустин.

Правительству Приморья предстоит разъяснительная работа среди населения.

Как сообщало ИА REGNUM, Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в мире из-за распространения коронавируса.