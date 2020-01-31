Мюнхен, Германия, , 02:09 — REGNUM В Германии выявлен пятый случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление мидзрава немецкой земли Бавария.

Отмечается, что пятый зараженный инфекцией был выявлен на том же предприятии, где и остальные четверо, заболевшие пневмонией.

«Этим заболевшим был работник компании в Штарберге, где работали и четверо других известных заболевших», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января в Европе подтвердили девять случаев заболевания коронавирусом нового типа. Четыре случая были выявлены во Франции, еще четыре — в Германии, а еще один случай был подтвержден в Финляндии.

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