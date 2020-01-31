Кишинёв, , 02:06 — REGNUM Муниципальный совет столицы Молдавии Кишинева рассмотрит вопрос о переименовании улицы, носящей имя румынского крайне правого политика-антисемита межвоенного периода Октавиана Гоги. Как передает ИА REGNUM, ряд общественных организаций предложили вернуть улице имя Александра Суворова.

Эту инициативу поддержали и социалисты в мунсовете Кишинева. В то же время категорически против выступили советники от крайне правой Либеральной партии, назвавшие это «попыткой возврата к старой советской идеологии».

Мэр Кишинева социалист Ион Чебан сказал, что этот вопрос обсудит муниципальная комиссия по регулированию наименований улиц, а потом его вынесут на рассмотрение муниципального совета.

ИА REGNUM отмечает, что в 30-е годы XX века Октавиан Гога в Румынии возглавлял профашистскую Национал-христианскую партию. Он также был руководителем правительства, которое ориентировалось на нацистскую Германию, проводило националистическую и антисемитскую политику. В частности, правительство Гоги лишило гражданства более 225 тыс. евреев и запретило браки между евреями и румынами.