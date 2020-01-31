Пекин, , 01:54 — REGNUM Китайская полиция усиливает борьбу с правонарушениями и преступлениями, связанными с эпидемией новой коронавирусной пневмонии, сообщает 30 января агентство Синьхуа.

Согласно официальным данным, полиция города центрального подчинения Шанхай и провинций Чжэцзян, Цзянсу и Цзянси на востоке Китая раскрыли семь случаев производства и продажи контрафактных лицевых респираторных масок. Было поймано 20 подозреваемых, у которых было изъято 380 тыс. масок.

В северном городе центрального подчинения Тяньцзине полиция расследует случай, когда подозреваемые значительно завышали цены на респираторные маски, пользуясь ажиотажем. По свежим данным, департаменты общественной безопасности по всей стране раскали 377 случаев нарушения общественного порядка и 83 случая препятствия профилактическим и карантинным мерам.

В настоящее время полиция ужесточает меры для того, чтобы дать отпор контрабанде продукции из диких видов животных. На текущий момент полиция раскрыла 19 таких случаев и задержала 29 подозреваемых.