Магадан, Магаданская область, , 04:43 — REGNUM На выполнение мероприятий, направленных на противодействие распространению коронавируса, губернатор Магаданского края Сергей Носов поручил выделить на эти цели дополнительно 10 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

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В правительстве отметили, что в регионе в целом все службы готовы к профилактике и ликвидации последствий возможного заражения, но не хватает некоторого оборудования. В наличии есть маски, защитные костюмы. Однако необходимо закупить более качественные средства защиты и в большем объёме. Также в регионе нет транспортировочной камеры. Аппарат по искусственной вентиляции легких всего один.

«У нас нет прямых рейсов из Китая, но есть рейсы из Владивостока и Хабаровска. Нужно начинать проверять рейсы, важно не допустить, а не бороться с последствиями. Предлагаю уже осуществлять эти меры», — отметил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в мире из-за распространения коронавируса.