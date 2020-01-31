Вашингтон, , 01:48 — REGNUM Ситуация с коронавирусом нового типа находится «под очень хорошим контролем» в Соединенных Штатах, заявил президент США Дональд Трамп на заводе по производству автозапчастей в штате Мичиган.

«Мы тесно взаимодействуем с Китаем, и не только мы — много других людей из многих стран», — заявил он.

Трамп подчеркнул, что американские власти держат ситуацию под контролем. Он добавил, что на территории США пока почти нет с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро заявил, что Соединенные Штаты не намерены снижать или отменять пошлины на китайские товары из-за эпидемии коронавируса нового типа в Китае. Он добавил, что пошлины не будут отменены даже в том случае, если коронавирус нанесет существенный ущерб китайской экономике.

Читайте ранее в этом сюжете: Советник Трампа: США не отменят пошлины на товары КНР из-за коронавируса