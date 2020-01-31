Северный Йоркшир, , 01:45 — REGNUM В сети идёт бурное обсуждение истории, в которую попала полиция графства Великобритании Северный Йоркшир. Стражи порядка 29 января опубликовали на своей странице в Facebook фотографии кольца, которое было найдено у пойманных грабителей.

https://www.facebook.com/NorthYorkshirePolice/posts/10157690884851070

Необычность этого серебрянного кольца заключается в том, что оно представляет собой «реплику» Кольца Всевластья из фильма «Властелин колец» по циклу фэнтезийного романа-эпопеи Джона Толкина.

Полицейские сообщили, что им не удалось самостоятельно найти владельца и они вынуждены были обратиться за помощью к пользователям сети.

«Поскольку это такое необычное ювелирное изделие, мы надеемся, что кто-то узнает маркировку и сможет сказать нам, кому оно по праву принадлежит, и мы уверены, что кому-то где-то его не хватает», — написали стражи порядка.

Пост вызвал настоящий «взрыв», с момента публикации он набрал уже более 14 тыс. лайков, 32 тыс. репостов и 25 тыс. комментариев, в которых пользователи устроили настоящую вакханалию.

«Пожалуйста, верните мне мою собственность», — написал пользователь с «говорящим» ником Making Mordor Great Again.

«Полиция Северного Йоркширского: хотелось бы, чтобы Кольцо никогда не попадало к нам», — пошутила Shane Bestwick.

«Кольцо Силы понимало, что время пришло. Оно оставило Голлума. Но что-то случилось, чего Кольцо не ожидало. Его подобрало самое невероятное существо, которое только можно вообразить. Офицер полиции с Севера (Йорка) Шира», — отметил Scott Snowden-James.

«Полиция Северного Йоркшира, я помогу вам нести это бремя», — предложил свою помощь Connor Gilbert.

«Бросье его в вулкан. Вы не можете воссоединиться с его законным владельцем ради Шира!», — предостерёг Andrew Devine.

«Слава вору, который залез в дом Саурона», — написал Calum James Paterson.

«Вы должны сформировать рабочую группу, братство, если хотите», — предложил David Blair.

«Полиция, я хотел бы сообщить о деятельности по торговле людьми. Они везут Хоббитов в Изенгард», — сообщил Ben Willmott.

Стоит отметить, что большинство комментариев под этой публикацией выполнено именно в таком духе.

«Спасибо за все комментарии — нам, очевидно, нужно поработать над нашими познаниями в кино! Однако это чья-то собственность, и мы хотели бы вернуть её тому, у кого она было украдена. Если кто-нибудь знает кого-то, у кого было что-то похожее в ограбленом доме, пожалуйста, дайте нам знать», — написали впоследствии полицейские, однако даже под этим комментарием они получили аналогичные ответы.

Напомним, Кольцо Всевластья, согласно легендариуму Джона Толкина, правит и повелевает другими Кольцами власти. При создании на него были нанесены руны эльфов, содержащие надпись на языке Мордора.

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