Магадан, Магаданская область, , 04:43 — REGNUM В социальных сетях Магадана распространяется аудиосообщение, в котором женский голос панически рассказывает о якобы выявленных случаях заболевания коронавирусом, который намеренно скрываются властями, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В тоже время по информации министерства здравоохранения Магаданской области, в настоящее время в регионе нет никаких подтвержденных случаев заболевания, вызванного штаммом 2019-nCoV. Замминистра Олеся Пацан официально заявила, что все распространяемые голосовые сообщения о вирусе — вымысел и желание посеять панику среди жителей.

«Сейчас у нас идёт дифференциальная диагностика. Согласно указанию главного санитарного врача России все, кто прибывает из юго-восточной Азии, Китая, берутся на контроль. Сейчас вся страна это делает», — сказала Олеся Пацан.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве не подтвердили информацию о выявлении у гражданина заболевания новым коронавирусом — исследование дало отрицательный результат.