Пекин, , 01:28 — REGNUM Усилия Китая по недопущению распространения нового коронавируса за пределы страны доказали свою эффективность, сообщил китайский эксперт, передает 30 января агентство Синьхуа.

Пока количество подтвержденных случаев коронавируса за рубежом составляет менее 1% от общего числа заболевших по всему миру, заявил эксперт в области эпидемиологии Китайского центра контроля и профилактики заболеваний У Цзюньйоу во время пресс-конференции, организованной Национальной комиссией здравоохранения КНР

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае 7711 человек заразились вирусом, а этот показатель за рубежом составляет всего 68 человек. В Китае от вируса скончались уже 170 человек.