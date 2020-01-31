Анадырь, , 04:42 — REGNUM В Анадыре принято решение на одну неделю закрыть на карантин школу № 1 — подписано соответствующее распоряжение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

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По данным территориального управления Роспотребнадзора, число учащихся школы, заболевших ОРВИ, в настоящее время превысило допустимый уровень — это и стало причиной объявления карантина. Всего в школе Анадыря обучается 2041 ребёнок.

«От детской поликлиники пришла официальная информация, что в школе №1 количество заболевших превысило 32%. В связи с этим управление Роспотребнадзора направило рекомендацию о закрытии учебного заведения на карантин с 31 января по 7 февраля включительно», — пояснили в Роспотребнадзоре.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Осетии из-за превышения порогового уровня по заболеваемости ОРВИ, все школы закрыты на карантин.