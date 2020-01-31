Пекин, , 01:03 — REGNUM Пекин начал ремонт и реконструкцию госпиталя Сяотаншань, который в начале 2000-х годов использовался для помещения на карантин больных атипичной пневмонией (SARS), сообщает 30 января агентство Синьхуа.

Как только госпиталь будет запущен в эксплуатацию, он послужит фактором дальнейшего сдерживания коронавируса, сообщают эксперты. В целях лечения и контроля за тяжелым острым респираторным синдромом или атипичной пневмоний, которая резко начала распространяться по всему Китаю в 2003 году, всего за неделю был построен госпиталь Сяотаншань — временный медицинский центр в северном пригороде Китая.

Госпиталь принял седьмую часть всех заразившихся тогда атипичной пневмонией пациентов в стране в течение двух месяцев. Теперь же госпиталю требуется ремонт в связи со старением сооружений, инфраструктуры и трубопроводов.

Как сообщало ИА REGNUM, новый коронавирус стал более агрессивным, чем атипичная пневмония почти 20 лет назад. Пользуясь опытом прошлых лет, власти Китая строят в Ухане, где произошла вспышка вируса, два новых госпиталя, которые должны заработать в начале февраля.