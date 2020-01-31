Анадырь, , 04:41 — REGNUM В четверг, 30 января, на левом берегу Анадырьского лимана при посадке самолёта пассажиры рейса «Хабаровск — Анадырь» заметили двух белых медведей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД Чукотки.

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Для осмотра территории в районе 10-го причала, где были замечены полярные хищники, к месту выехали сотрудники полиции из посёлка Угольные копи

«Пока информация не подтвердилась, поскольку к тому времени стемнело и зверей или их следы обнаружить не удалось. Завтра сотрудники полиции с охотоведами вновь осмотрят территорию», — рассказали в полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Чукотки удивляются бесстрашию белых медведей, которые вплотную подходят к человеческому жилищу.