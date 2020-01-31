Москва, , 00:58 — REGNUM Пассажирское железнодорожное сообщение между Россией и Китаем временно ограничивается, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса. Об этом 30 января сообщает пресс-служба «Российских железных дорог» (РЖД).

При этом в РЖД уточняют, что движение пассажирских поездов на международном маршруте Москва — Пекин сохраняется.

«В соответствии с приказом Федерального агентства железнодорожного транспорта от 30 января 2020 года № 25 с 00:00 (по местному времени) 31 января до 1 марта 2020 г. временно ограничено железнодорожное пассажирское движение через пункты пропуска на отдельных участках государственной границы Российской Федерации с Китайской Народной Республикой», — говорится в сообщении.

В первую очередь отменено движение международного пассажирского поезда 402/401 Суйфэньхэ — Гродеково формирования Китайских железных дорог и беспересадочной группы вагонов сообщением Чита — Маньчжурия формирования АО «ФПК».

В РЖД сообщают, что неиспользованные билеты в отмененные поезда и беспересадочные вагоны, которые оформлялись в российских кассах, можно вернуть без удержания сборов и плат.

Как сообщало ИА REGNUM, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала распространение нового коронавируса пневмонии в Китае чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. Об этом 30 января заявил руководитель ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

К настоящему времени в мире новым коронавирусом заразились более 7,8 тыс. человек. Подозрение на заражение ещё у 12 тыс. человек. Известно о 170 случаях смертельного исхода этого заболевания.

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