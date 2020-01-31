Пекин, , 00:46 — REGNUM По меньшей три месяца потребуется на то, чтобы доказать эффективность вакцины против нового коронавируса (2019-nCoV), заявил известный китайский эпидемиолог Ли Ланьцзюань 30 января в эксклюзивном интервью агентству Синьхуа.

«По состоянию на среду, мы выделили пять штаммов вируса, из которых два подходят для создания вакцины», — заявил ли.

Как сообщили китайские власти, 7711 человек заразились новым коронавирусом в Китае, вызывающим смертельную пневмонию. Вирус зафиксирован в каждом из 31 региона Китая, включая Тибет, который оставался до недавнего времени неприступной крепостью. Всего 170 человек умерло от вируса.

Член Китайской академии инженерии Ли Ланьцзюань, который возглавляет Главную Государственную лабораторию по диагностике и лечению инфекционных заболеваний, сейчас Китай переживает пиковый период заболеваемость, а меры профилактики в ближайшем будущем будут приносить все больший эффект, который приведет к снижению числа заболевших.