Ростов-на-Дону, , 00:01 — REGNUM В Ростове-на-Дону в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV из КНР провели тактико-специальное учение по госпитализации больных с признаками заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

На базе городской больницы №1 имени Семашко (ЦГБ) врачи и специалисты регионального управления Роспотребнадзора отработали действия при вспышке коронавируса в областном центре, а также обсудили «вопросы распространения, эпидемиологии, клиники, диагностики, профилактики и дезинфекции». Если коронавирус 2019-nCoV даст о себе знать в Ростове-на-Дону, больного госпитализируют в модульный инфекционный блок.

Специалисты настоятельно советуют горожанам соблюдать правила личной гигиены, пользоваться медицинскими масками при посещении мест с массовым пребыванием людей. Кроме того, при появлении лихорадки или гриппоподобных симптомов своевременно обратиться к врачу.

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