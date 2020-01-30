Москва, , 23:55 — REGNUM Генеральная прокуратура России обязала Следственный комитет переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян с «убийства» на «самооборону». Об этом сегодня, 30 января, сообщил журналистам адвокат сестер Алексей Липцер.

«С постановлением мы ознакомились на этой неделе, сестры отреагировали с осторожной надеждой», — рассказал адвокат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, СК завершил расследование дела сестер Хачатурян в начале декабря. Следствие считает, что мотивом убийства стала личная неприязнь к отцу, так как он долгое время причинял своим дочерям «физические и психические страдания». Собственно, это является смягчающим вину обстоятельством.

Напомним, что сестры терпели многолетние издевательства от своего отца Михаила, в какой-то момент они не выдержали очередных издевательств и убили его. В содеянном они признались.

Однако СК квалифицировал их действия как «убийство», а значит им грозят длительные тюремные сроки.

Генпрокуратура однако уже возвращало дело в СК указав на некоторые «технические ошибки» и ошибку в квалификации действий сестер.