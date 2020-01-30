Кэри, США, , 23:54 — REGNUM Онлайн-магазин видеоигр Epic Games Store бесплатно раздаёт игру Farming Simulator 19, которая представляет собой симулятор фермерского хозяйства. Все желающие могут забрать её уже сегодня, 30 января на сайте или в клиенте сервиса.

Раздача продолжится до 2 февраля 2020 года. Игра предоставляет геймерам возможность постоить и расширить ферму в США или странах ЕС, используя при этом более 300 образцов сельхозтехники от ведущих мировых производителей.

Издание отмечает, что, похоже, после этого Epic Games Store начнёт раздавать сразу три игры: Carcassonne, Ticket to Ride и Pandemic.

Релиз Farming Simulator 19 состоялся 19 ноября 2018 года. Разработкой игр этой серии занимается швейцарская студия Giants Software.

Читайте ранее в этом сюжете: Фанатам Borderlands 3 предоставили шанс получить легендарные предметы