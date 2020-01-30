Женева, Швейцария, , 23:55 — REGNUM Временное название для болезни, вызванной новым типом коронавируса, рекомендовала присвоить Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Об этом 30 января в опубликованном в Женеве информационном бюллетене ВОЗ.

В качестве временного названия болезни, вызвавшей нынешнюю вспышку, ВОЗ предложила «острое респираторное заболевание 2019-nCoV». Поясняется, что в пользу этого названия высказались Всемирная организация по охране здоровья животных и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН.

Окончательное название будет принято в рамках Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ) — нормативного документа, являющегося краеугольным камнем статистики здравоохранения.

Также ВОЗ рекомендовало временно именовать коронавирус, вызывающий заболевание, «2019-nCoV». Окончательное название будет закреплено Международным комитетом по таксономии вирусов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ВОЗ объявила вспышку коронавирусной инфекции чрезвычайной ситуацией международного значения.

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