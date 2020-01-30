Сан-Франциско, США, , 23:33 — REGNUM В игре Borderlands 3 стартовал ивент (внутриигровое событие) Rare Chest Riches. Об этом 30 января разработчики сообщили в своём официальном блоге.

https://twitter.com/screenrant/status/1222934149188804608

Геймеры получили увеличенный шанс выпадания легендарного снаряжения в редких сундуках. Кроме того, любителям проводить стримы (онлайн-трансляции) в Twitch также предоставили повышенные шансы получить редкие предметы, как и их зрителям.

Однако для этого должно быть выполнено условие: у обоих игроков должно быть установлено расширение ECHOcast Twitch. В этом случае геймеры, смотрящие стрим, получат 25%-й шанс обнаружить в почтовом ящике игры какой-то предмет.

Релиз Borderlands 3 состоялся 13 сентября 2019 года. Игра отличается тем, что в ней присутствует механика процедурной генерации различного снаряжения.

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