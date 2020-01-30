Париж, , 23:32 — REGNUM Авиакомпании Air France и British Airways 30 января объявили о прекращении рейсов в Китай из-за эпидемии коронавируса.

Также 30 января об отмене рейсов объявили Virgin Atlantic, Ethiopian Airlines и норвежская SAS. Egypt Air отменяет рейсы с 1 февраля, Turkish Airlines объявила об отмене рейсов с 5 февраля.

Ранее об отмене полетов в Китай уже заявляли другие крупнейшие авиакомпании, в том числе Finnair, Lion Air, Lufthansa, Cathay Pacific, Air Canada, Air India, American Airlines.

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