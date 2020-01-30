Москва, , 23:40 — REGNUM Рекомендации для жителей России в связи с распространением коронавируса опубликовал Роспотребнадзор. Информация 30 января обнародована на сайте ведомства.

Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют гражданам отказаться от рукопожатий и поцелуев, в том числе от поцелуев в щёку, а также поддерживать чистоту рук, мыть их перед едой и приходя домой с улицы. а с собой носить дезинфицирующее средство для рук.

Также рекомендуется чаще дезинфицировать ручки и поручни, клавиатуру компьютера и экраны смартфонов. Настоятельно не рекомендовано касаться грязными руками рта, носа или глаз, как можно реже прикасаться к поверхностям и предметам в общественном транспорте и в местах массового скопления людей.

Крайне нежелательно есть из общих упаковок или из посуды, в которой побывали чужие пальцы, при этом рекомендуется носить с собой одноразовые платки либо салфетки, прикрывая ими лицо во время кашля.

Ранее ИА REGNUM сообщало о временной приостановке Роспотребнадзором ввоза и транзита из Китая через территорию России диких и экзотических животных.

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