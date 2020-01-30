Москва, , 23:12 — REGNUM В Москве 30 января впервые в РФ представили внедорожник бренда Aston Martin — DBX. Первые клиенты смогут получить этот автомобиль уже в июне 2020 года.

Презентация внедорожника Aston Martin—DBX Дарья Антонова © ИА REGNUM

К бренду фиксируется повышенный интерес со стороны российских автолюбителей. По данным автодилера «АВИЛОН», потенциальный спрос среди клиентов на эту модель в два раза превышает планируемую ежемесячную квоту. Внедорожник относится к сегменту «люкс». Стоимость автомобиля в первоклассной комплектации составляет около 14,5 млн рублей.

Журналистам автомобиль представил президент европейского офиса Aston Martin Томас Киезеле, исполнительный вице-президент и шеф-дизайнер Aston Martin Марек Райхман и председатель правления автомобильной группы «АВИЛОН» Андрей Павлович. Отметим, что спрос на автомобили бренда Aston Martin в России растёт. Так, большинство квот на внедорожник DBX уже предоплачены клиентами.

Андрей Павлович Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Появление люксового внедорожника на российском рынке отразится на его ближайших конкурентах. Можно прогнозировать, что с появлением внедорожника доля Aston Martin среди других люксовых марок на рынке увеличится в четыре раза. Мы ожидаем, что часть клиентов перейдет в марку Aston Martin и отдаст свое предпочтение автомобилю DBX», — сообщил Павлович.

В свою очередь исполнительный вице-президент и шеф-дизайнер Aston Martin Марек Райхман отметил внешние и технические характеристики автомобиля, подчеркнув его новаторские черты.

Шеф-дизайнер Aston Martin Марек Райхман представляет новый внедорожник Дарья Антонова © ИА REGNUM

«DBX-новаторский внедорожник, который переворачивает взгляд на категорию роскошных внедорожников. Эта уникальная платформа сочетает в себе красоту и элегантность пропорций с невероятным удобством и практичностью. В настоящее время на российском рынке появился автомобиль, который сможет добраться до самых дальних уголков бескрайней и удивительной страны. А также обеспечить в этом путешествии элегантность и изысканное качество, которое ожидают клиенты. Aston Martin действительно создает мечты для клиентов, которые понимают ценности марки», — сообщил Райхман.

На старте продаж полноприводный DBX будет оснащен двигателем V8 мощностью 550 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента. Клиентам также предложен широкий выбор опций и аксессуаров для DBX. Так, Aston Martin разработал восемь уникальных дизайнерских спецификаций. К тому же клиенты впервые на рынке для персонализации салона DBX смогут воспользоваться уникальной опцией по отделке ряда элементов тканым шерстяным войлоком, который размещается на дверных панелях, боковой стороне центральной консоли и в нижней части панели приборов.

Всего для внедорожника доступно 11 специальных пакетов для обеспечения комфорта в путешествиях, например, крепления для транспортировки лыж, сушилка для лыжных ботинок и особые цепи противоскольжения на колеса. Эксклюзивный пакет для домашних животных, который предлагает любителям домашних животных множество преимуществ, также доступен к заказу.

«Существенный спрос на этот автомобиль оказал влияние на наши бизнес-процессы. Мы в 2 раза увеличили количество специалистов, которые осуществляют выездное сервисное обслуживание. Наши специалисты могут приехать в любой город России и провести полное обслуживание автомобиля. Выездной сервис — это популярная услуга, которой пользуется треть покупателей Aston Martin. АГ «АВИЛОН» использует все возможности для эффективного взаимодействия с клиентами», — рассказал старший директор направления люкс АГ «АВИЛОН» Олег Шамба.

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