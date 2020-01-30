Чивитавеккья, , 22:48 — REGNUM Итальянские медики не выявили нового типа коронавируса на борту круизного лайнера, заблокированного в порту города Чивитавеккья, передаёт 30 января агентство ANSA.

«Тесты на коронавирус у двух пассажиров судна Costa Smeralda оказались отрицательными», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что в порту итальянского города Чивитавеккья был заблокирован круизный лайнер из-за подозрения на коронавирус у туристки из Макао.

По данным посольства России в Италии, в числе шести тысяч пассажиров лайнера находятся 67 российских граждан

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