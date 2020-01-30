Ижевск, , 22:39 — REGNUM В лабораториях управления Роспотребнадзора по Удмуртии в достаточном количестве имеются тест-системы, позволяющие определять наличие возбудителей коронавирусной инфекции у больного. Об этом заявила на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии правительства республики глава ведомства Наталья Матюшина.

Лицам, которые прибыли из туристических поездок и командировок из любых регионов Китая рекомендуется обратиться за консультацией в управлении. При появлении симптомов — незамедлительно обращаться в любое медицинское учреждение по месту жительства.

Замглавы минздрава республики Мария Галеева заверила, что до настоящего момента случаев заболевания коронавирусной инфекцией в регионе не выявлено. Однако инфекционные больницы Удмуртии готовы к приёму пациентов с подозрением на коронавирус. Персонал медучреждений проходит обучение по диагностике, лечению и профилактике инфекции. Во всех больницах имеется необходимых запас оборудования и медикаментов.

Был утвержден региональный план противоэпидемических мероприятий по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, до настоящего момента в Китае коронавирусом заразились уже почти восемь тысяч человек, а количество смертельных исходов достигло 170. В Австралии, Вьетнаме, Германии, Канаде, Корее, Камбодже, Малайзии, Непале, Таиланде, Тайване, Сингапуре, США, Франции, Шри-Ланке и Японии выявлено в целом 74 случая завоза инфекции.

Из-за угрозы заражения часть стран сокращают транспортное сообщение с Китаем. Ряд авиакомпаний прекратили полёты в Китай и в обратном направлении.