Иерусалим, , 22:35 — REGNUM Приём авиарейсов из Китая в связи с коронавирусом временно приостанавливает Израиль. Об этом 30 января сообщает издание Times of Israel.

Министр здравоохранения Израиля Яаков Лицман заявил, что в Израиле не позволят сесть ни одному авиарейсу из КНР.

Также Лицман отметил, что все граждане Израиля, недавно посещавшие Китай, будут отправлены на 14-дневный карантин после прибытия на родину. Как сказал глава минздрава страны, в борьбе с распространением коронавируса Израиль будет следовать политике Европы и пояснил, что иногда можно «немного переборщить, это не страшно».

Национальный авиаперевозчик Израиля El Al сообщил ранее о приостановке полётов в Китай до 25 марта. Кроме того, органы минздрава в рамках чрезвычайных полномочий по борьбе с распространением коронавируса, получили право принудительно госпитализировать людей с подозрением на заболевание коронавирусом.

Ранее ИА REGNUM сообщало о госпитализации в Израиле мужчины и двух детей с подозрением на заболевание коронавирусом.

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