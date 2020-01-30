Женева, Швейцария, , 22:23 — REGNUM Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 30 января проводят экстренное заседание по ситуации с эпидемией коронавируса в Китае и за его пределами.

На заседании решается вопрос об объявлении коронавируса 2019-nCoV глобальным чрезвычайным бедствием. Решение пока не озвучено.

На данный момент от китайского коронавируса уже погибли более 170 человек, общее число заболевших превысило 8000.

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