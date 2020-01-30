Нижний Новгород, , 21:42 — REGNUM Депутаты законодательного собрания Нижегородской области в первом чтении приняли поправки в закон «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа». Согласно изменениям законодательно запрещается высаживать детей в возрасте до 16 лет без билета из транспорта, но только в случае, если это угрожает их жизни и здоровью, сообщили ИА REGNUM в областном парламенте.

«Мы периодически получаем жалобы на действия перевозчиков. Причем ситуации бывают разные. В итоге ребенка-безбилетника высаживают. Еще хуже, если это происходит в холодную погоду», — отметила вице-спикер заксобрания Ольга Щетинина.

Однако, уточнила она, штраф родителям заплатить всё равно придётся.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале января 15-летнюю девочку кондуктор заставила покинуть маршрутное такси поздно вечером, поскольку она собиралась расплатиться мелочью. 27 рублей ребёнок хотел дать монетами по 1 и 2 рубля, ещё три рубля — монетами по 10 и 50 копеек. Кондуктор заявила, что она такие деньги не возьмет.