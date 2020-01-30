Страсбург, Франция, , 21:41 — REGNUM Запрос коллеге из Греции направила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова по поводу задержанных на греческой территории 12 российских моряков, сообщила она 30 января журналистам.

Находясь в городе Страсбурге (Франция), российский омбудсмен отметила, что получила запрос от 12 моряков, двое из которых осуждены в Греции.

Москалькова «Я со своей стороны сделала запрос в адрес уполномоченного по правам человека Греции с просьбой по возможности посетить их, выяснить, есть ли у них связь с родственниками, обеспечены ли они адвокатской помощью».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 российских моряков были задержаны в Греции по подозрению в организации незаконной миграции и торговле людьми.

Двоих моряков на днях приговорили к пожизненному заключению и крупному штрафу. Российское отделение Международного комитета защиты прав человека попросило Москалькову помочь.

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