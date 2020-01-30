Красногорск, , 21:37 — REGNUM В четверг, 30 января, в Красногорске прошло заседание Совета по развитию местного самоуправления под председательством Президента РФ Владимира Путина.

В ходе работы заседания Владимир Путин обратил внимание на пользу современных цифровых технологий, которые облегчают коммуникацию власти с обществом.

«Современные технологии, в цифре выстроенные, позволяют быстро реагировать на повседневные проблемы жителей, отвечать на их инициативы, обращения, реагировать соответствующим образом, а значит, эффективнее и быстрее решать проблемы, с которыми люди сталкиваются в повседневной жизни», — сказал Владимир Путин.

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Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский, комментируя итоги заседания Совета по развитию МСУ, отметил, что, развивая цифровые платформы «обратной связи» с гражданами, власть подтвердит свою сервисную функцию, своеобразную «клиентоориентированность».

"Еще послание Президента к Федеральному Собранию 15 января начиналось с того, что нужно доверять гражданам, больше включать их в вопросы управления территориями. И, собственно, совет по Местному самоуправлению, прошедший в Красногороске, подтвердил, что сейчас именно это и происходит», — отметил социолог в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«С одной стороны, этот момент связан с тем, что со стороны населения есть соответствующий запрос — люди хотели бы получать более качественные решения. И, в представлении людей, более качественные решения, это те, которые учитывают их мнение о том, как должно быть устроено общество по их представлениям. Это некая неизбежность, связанная с тем, как устроено общественное мнение. С другой стороны — это та самая цифровизация, возможность использовать новые технологии, чтобы получать и учитывать обратную связь, и в результате получать более мнгофакторные, более сложные, более комплексные решения. Именно об этом шла речь на Совете по Местному самоуправлению», — рассказал далее Виктор Потуремский.

«И, конечно, если мы считаем, что власть — это сервисная функция, то, проводя некую аналогию, можно говорить о необходимости некой клиентоориентированности власти, о том, что граждане хотели бы получать услуги власти в тех параметрах и в том качестве, когда учитывается их мнение и учитываются их потребности», — подчеркнул эксперт.

«И, как бы это ни звучало, речь в этом случае идет и о неком уважении к людям, и в этом смысле учет мнения населения — это некое новое качество отношений между властью и гражданами», — завершил свой комментарий Виктор Потуремский.