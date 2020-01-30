Москва, 30 января 2020, 21:25 — REGNUM На сегодняшний день новый вид коронавируса зафиксирован на территории 15 государств. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
74 случая завоза коронавируса зафиксированы в Австралии, Вьетнаме, Германии, Канаде, Корее, Камбодже, Малайзии, Непале, Таиланде, Тайвани, Сингапуре, США, Франции, Шри-Ланке и Японии.
При этом ведомство поделилось данными Госкомиссии здравоохранения КНР, согласно которым по состоянию на 02:00 30 января 2020 года зарегистрировано 7711 подтверждённых случаев заболевания, вызванных новой коронавирусной инфекцией. Наибольшее число заражённых зафиксировано в провинции Хубэй — 4587.