Рим, , 21:18 — REGNUM Работники общественного транспорта Рима проведут 3 февраля очередную забастовку, сообщили в профсоюзных организациях в четверг, 30 января.

Забастовка продлится 24 часа, за исключением традиционных «гарантированных часов» — городские автобусы и поезда метро останутся на линии с начала рабочего дня до 8:30 утра, а также с 17 до 20 часов вечера.

Помимо автобусов и поездов метро, забастовка затронет также несколько пригородных железнодорожных маршрутов — в Лидо, Витербо и Ченточелле.