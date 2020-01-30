Москва, , 21:01 — REGNUM Басманный суд Москвы до 29 марта арестовал Акбара Сергалиева — экс-сотрудника полиции, обвиняемого в превышении должностных полномочий в отношении Ивана Голунова, сообщает 30 января корреспондент ИА REGNUM из зала суда.

«Подсудимый может, используя свои навыки работы в правоохранительных органах, препятствовать следствию, оказывать давление на свидетелей или уничтожить улики. Избрать в отношении подсудимого меру пресечения в виде заключения под стражу до 29 марта», — объявила решение судья Евгения Николаева.

Сергалиев стал пятым экс-сотрудником полиции, арестованным по этому делу.

Ранее 30 января Басманный суд Москвы арестовал Дениса Коновалова, Романа Феофанова, Игоря Ляховца и Максима Уметбаева.

Все фигуранты дела будут находиться под стражей до 29 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, в отношении экс-сотрудников полиции выдвинуты обвинения в нарушении п. п. «а, б, в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), ч. 3 ст. 303 УК РФ («Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности»), ч. 2 ст. 228 УК РФ («Незаконное приобретение и хранение наркотиков»).

Ивана Голунова задержали летом 2029 года. Однако после того, как дело получило широкий общесственный резонанс, Голунова отпустили, сняв все обвинения. Против сотрудников полиции, арестовавших его, возбудили уголовные дела.