Екатеринбург, , 20:49 — REGNUM В Свердловской области стоит улучшить ситуацию с патриотическим воспитанием молодёжи. Об этом заявил заместитель губернатора Валерий Чайников, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Чайников выступил на завершении встречи с ветеранами. До этого участниками мероприятия заявлялось об изъянах в преподавании истории Великой Отечественной войны, а также об отсутствии реакции властей и журналистов на фальсификации истории в публичном пространстве.

«Воспринимаю те упреки и недоработки в том, что не чувствуется некоего центра патриотического воспитания. Де-юре он есть, и возглавляет его Герой России. Необходимо вдохнуть в центр новую жизнь, дополнительную жизнь», — сказал Чайников.

Также чиновник подчеркнул, что работа в сфере патриотического воспитания власти будут вести не только до 9 мая 2020 года, а в постоянном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свердловские ветераны предложили создать областной информационный центр, который бы обобщал и распространял информацию о мероприятиях в честь 75-летия Победы. Инициативу выдвинул ветеран Великой Отечественной войны Михаил Числов.

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