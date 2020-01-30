Москва, , 20:38 — REGNUM Новая редакция КоАП предполагает серьезное увеличение штрафов за нарушение скоростного режима автомобилистами, передает корреспондент ИА REGNUM 30 января.

Согласно новой редакции КоАП, опубликованной Минюстом, превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 20, но не более 40 километров в час влечет наложение административного штрафа в размере 3 тыс. рублей; превышение установленной скорости движения на величину более 40, но не более 60 километров в час — штраф в 4 тыс. рублей; превышение на величину более 60 километров в час предполагает штраф в размере 5 тыс. рублей или лишение права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок от четырех до шести месяцев.

Максимальное наказание — за повторное нарушение — предполагает штраф в 10 тыс. рублей или лишение права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок один год.

Сейчас минимальный штраф за это нарушение составляет 500 рублей. Максимальное наказание предусматривает лишение права управления транспортными средствами на срок один год, а в случае фиксации административного правонарушения работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото‑ и киносъемки, видеозаписи, — наложение штрафа в размере 5 тыс. рублей.

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