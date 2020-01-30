Сочи, Краснодарский край, , 20:21 — REGNUM Российский инвестиционный форум в Сочи, запланированный на 12−14 февраля, может быть перенесён. Причина — меры по борьбе с распространением коронавируса.

О планах по возможному переносу РИФ на другие даты сообщил РБК со ссылкой на собственные источники, по информации издания, перенос обсуждается на фоне мер, которые принимает правительство для борьбы с распространением коронавируса из Китая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2020 году Российский инвестиционный форум в Сочи был заявлен на 12−14 февраля, власти ранее заявили, что ожидают не менее восьми тысяч участников, в том числе делегации иностранных государств.

Ранее на заседании оперативного штаба в правительстве было принято решение о приостановке с 31 января железнодорожного сообщения между Россией и Китаем за исключением рейсов, следующих из Пекина в Москву и обратно.