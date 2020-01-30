Якутск, 30 января 2020, 20:15 — REGNUM В аэропорту Якутска госпитализирована пассажирка самолёта, прибывшего из Харбина. Это произошло 30 января, сообщает пресс-служба республиканского управления Роспотребнадзора.
Женщина с признаками ОРВИ и высокой температурой была выявлена в ходе проверки пассажиров. Её госпитализировали. Предварительный диагноз — ОРВИ.
Пассажиры этого же рейса теперь будут под наблюдением своих поликлиник. А на борту самолёта проведён необходимый комплекс противоэпидемических мероприятий.