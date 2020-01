Вашингтон, , 20:00 — REGNUM Популярная тактическая ролевая игра Kingdom Under Fire: The Crusaders спустя 16 лет после релиза появится в Steam. Об этом 30 января сообщил журнал PC Gamer.

https://twitter.com/pcgamer/status/1222915140774965248

С соответствующим объявлением выступила студия Blueside. К сожалению, она не назвала точную дату релиза, однако сообщила, что он состоится достаточно скоро.

Kingdom Under Fire: The Crusaders для ПК получит полноценную поддержку клавиатуры и мыши, но те, кто захочет, смогут использовать геймпад Xbox. Кроме того, игра получит поддержку HD.

Kingdom Under Fire: The Crusaders являлась эксклюзивом Xbox, её релиз состоялся в октябре 2004 года. В ней, управляя главным героем, геймеры могут также управлять армиями в режиме реального времени, в том числе используя мини-карту. Стоит отметить, что это вторая часть серии Kingdom Under Fire.

