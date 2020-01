Гамбург, Германия, , 19:45 — REGNUM В сеть выложили трейлер предстоящей ролевой игры Iron Danger, которая получит необычную функцию. Ролик был опубликован 20 января на YouTube-канале студии Daedalic Entertainment.

«Время под твоим контролем», — такую надпись могут видеть зрители. В этой игре геймерам предоставят возможность «отматывать» время назад в случае, если они понимают, что проигрывают. Релиз Iron Danger запланирован на 25 марта 2020 года.

Daedalic Entertainment — это немецкая студия, которую геймеры знают по таким играм, как «Эдна и Харви. Взрыв мозга», Shadow Tactics: Blades of the Shogun, The Pillars of the Earth, Deponia и другим. Компания была основана в марте 2007 года.

