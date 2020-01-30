Красногорск, , 19:25 — REGNUM Президент России Владимир Путин призвал тиражировать по всей стране положительный опыт работы цифровых платформ «обратной связи» властей с гражданами.

«Такие цифровые платформы нужно создать во всех субъектах РФ, в крупных городах, в центрах местного самоуправления», — сказал Владимир Путин в ходе работы Совета по развитию местного самоуправления.

Глава государства указал на то, что если где-то не хватает бюджетных средств, то нужно поддержать такие начинания из других уровней бюджета. Путин подчеркнул, что властям муниципалитетов нельзя засиживаться в кабинетах, нужно обсуждать все вопросы с населением.

«Национальные проекты воплощаются в жизнь усилиями, талантом, инициативой самих наших людей, поэтому муниципальной власти нельзя засиживаться в кабинетах, нужно быть с людьми, обсуждать с ними самые насущные вопросы», — отметил Президент РФ.

По словам президента, механизм прямой коммуникации власти и граждан уже выстроен во многих регионах. Глава государства отметил, что это работает не только в Московской области, но и в других регионах страны, например, в Татарстане, и ряде других областей.

«Это все современные технологии, в цифре выстроенные, позволяют быстро реагировать на повседневные проблемы жителей, отвечать на их инициативы, на их обращения реагировать соответствующим образом, а значит эффективнее и быстрее решать проблемы, с которыми люди сталкиваются в повседневной жизни», — сказал он.

Перед началом заседания Путин познакомился с работой центра управления регионом, работающим в правительстве Московской области. Центр работает с конца декабря 2018 года, в нем реализована управленческая модель, состоящая из трех этапов: «Все знаем — быстро решаем — не допускаем». На первом этапе создается карта проблем жителей Подмосковья с выявлением точек напряженности. На втором этапе о проблеме сообщается исполнителям, которые быстро и качественно должны ее решить. Третий этап — предотвращение аналогичных проблем в будущем, В центре с помощью информационных систем круглосуточно собираются и анализируются данные из всех сфер жизни Подмосковья. Информация распределяется на профильные блоки: медицина, образование, соцзащита, транспорт и дороги, госуслуги, ЖКХ и мусор, строительство, безопасность, СМИ, нацпроекты. По данным специалистов, каждую неделю поступает 10−12 тысяч сообщений от жителей. Чаще всего они связаны с дорогами, мусором, состоянием дворов. Всего в центре работают 122 сотрудника из 30 отраслевых ведомств и министерств. Они получают информацию от портала «Добродел» и системы «Инцидент», «горячих линий» губернатора, профильных ведомств, муниципалитетов, отраслевых систем. Чтобы не допускать повторения тех или иных проблем, в центре применяются цифровые технологии для контроля за надлежащим состоянием дворов и подъездов, своевременному вывозу мусора, соблюдению расписания движения общественного транспорта, доступности записи на прием в поликлиники, в детские сады и школы. В 2019 году во всех 64 городских округах были созданы муниципальные центры управления регионом.