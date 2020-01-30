Тбилиси, , 19:09 — REGNUM Случаи заболевания коронавирусом в Грузии не фиксируются, и предаваться панике не стоит, заявляет руководитель Национального центра по контролю заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе.

По его информации, у двух детей из Китая, которых сегодня доставили из Гудаури в Тбилиси, установлен вирус гриппа типа А, который циркулирует в стране. Такое заключение дала лаборатория Центра инфекционных патологий, СПИДа и клинической иммунологии. Кроме того, у пациентов взяты пробы для молекулярных исследований, которые проводятся в центре имени Лугара (так называемом центре биологической безопасности, открытом в Тбилиси при финансировании США), и их результаты будут известны через несколько часов.

9 туристов из Китая прибыли в Грузию из Азербайджана 25 февраля, а в Азербайджан из Китая прилетели 21 января. Так как у двоих детей из этой группы отмечалась повышенная температура, было решено доставить их в Тбилисскую инфекционную больницу для исследований на коронавирус.

В Тбилиси заявляют, что эти 9 туристов — жители провинции, которая значительно удалена от эпицентра коронавируса — города Ухань, поэтому считают, что вероятность развития у них этого заболевания очень невысока.