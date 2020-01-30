Архангельск, , 19:06 — REGNUM Инвестор скандального проекта «Экотехнопарк «Шиес» — компания «Технопарк» подала апелляцию на решение суда о сносе строений на месте предполагаемого полигона. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Арбитражного суда.

Напомним, по решению суда инвестор экотехнопарка «Шиес» должен снести несклько объектов: одноэтажное здание складского назначения, административно-бытовой корпус, зону выгрузки вдоль железнодорожного пути площадью 8000 кв. м, четыре водозаборных скважины, ограждения станций водоочистки, участки дорожных сетей и ряд других объектов. Основанием для такого решения явилось заключение судебной экспертизы, признавшей объекты капитальными, что противоречит условиям аренды участка.

О том, что решение суда будет обжаловано «Технопарк» заявил сразу: по мнению инвестора, заключение судебного эксперта содержит дефекты и противоречит выводам независимых экспертов.

«В частности отсутствуют основания для признания спорных объектов единым недвижимым комплексом (наличие в его составе объектов недвижимости (капитальных объектов), наличие у всех объектов единого назначения и технологической связи между собой, наличие зарегистрированного права собственности и так далее)», — заявлял инвестор.