Омск, , 18:59 — REGNUM В Омске госпитализировали местную жительницу с подозрением на коронавирус.

Она обратилась с омскую инфекционную больницу 29 января. Выяснилось, что 18 января омичка вернулись из Китая, где она отдыхала. Пару дней назад женщина почувствовала себя плохо и вызвала скорую. Об отдыхе в Китае она сообщила медикам, передаёт Ngs55.ru.

Между тем, по информации регионального минздрава, все случаи заболевания ОРВИ у лиц, которые в течение последних 14 дней прибыли из Китая, считаются подозрительными на наличие коронавирусной инфекции.

«В данном случае все действия медиков соответствовали алгоритму действий при подозрении на коронавирус. Подозрение вызвал только визит из Китая», — уточнили в минздраве.

В настоящее время пациентка находится в стационаре в стабильном состоянии. Женщину разместили в боксированную палату. Болезнь у неё протекает не тяжело.

В ближайшее время ожидаются результаты анализов.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января в правительстве Омской области состоялось заседание региональной санитарно-противоэпидемической комиссии. По итогам заседания был сформирован оперативный штаб для сопровождения мероприятий по противодействию коронавирусу.

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