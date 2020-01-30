Красногорск, , 18:51 — REGNUM Необходимо сделать так, чтобы граждане РФ пришли на пункты голосования и высказались относительно предложенных поправок в Конституцию РФ. Об этом в ходе встречи с представителями общественности заявил президент РФ Владимир Путин.

«Только после того, как люди скажут свое слово, я его подпишу или не буду подписывать», — сказал Путин.

По его словам, население страны должно стать окончательной инстанцией, которая либо поддержит предложенные изменения, либо отклонит их.